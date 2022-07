FOTO Kramatorsk: O persoană a murit, iar alte cinci au fost rănite în urma unui atac cu rachete

16:20

Corpul unei femei de 30 de ani fost găsit carbonizat într-o casă care a fost mistuită în urma unui incendiu. Incidentul s-a produs noaptea trecută în localitatea Zaim, raionul Căușeni. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), la fața locului a fost trimis un echipaj de pompieri din cadrul Unității salvatori și pompieri Căușeni. […] The post Corpul unei femei de 30 de ani a fost găsit carbonizat într-o casă din raionul Căușeni appeared first on NewsMaker.