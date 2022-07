Studiu: Riscurile de corupție în domeniul controalelor de stat și activității de întreprinzător

08:00

Ce trebuie de făcut urgent pentru a scoate Moldova din criză. Sunt cel puțin 5 acțiuni urgente, pe care nu le va realiza guvernarea PAS a Maiei Sandu, dar care pot fi lansate de un guvern de alternativă. 1. Suportul statului pentru populație. Este necesar de venit cu un program de stat complex de susținere ... FLASH// Sfat matinal de la Igor Dodon pentru Maia Sandu pentru a scoate ”Moldova din ccriză” The post FLASH// Sfat matinal de la Igor Dodon pentru Maia Sandu pentru a scoate ”Moldova din ccriză” appeared first on Politik.