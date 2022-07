Moldova – Malta 4-1

13:50

Interviu cu scriitorul Titus Știrbu – Stimate domnule Titus Știrbu, v-ați născut un copil vesel? Ce poreclă aveați? Care erau jocurile Dvs. preferate? Nu, nu am fost un copil vesel, am fost un copil necăjit; mai jos voi explica de ce. Începând cu clasa a patra, pe când eram elev la școala din satul Ghindești […] Articolul „Mă conving la fiecare întâlnire cu publicul: am cititor!” apare prima dată în Gazeta de Chișinău.