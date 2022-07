Vot final în Parlament: Moldovenii care se întorc din diasporă vor fi scutiți de taxe la importul bunurilor și mașinii

10:30

FOTO: În Chișinău s-a deschis prima grădiniță modernă în stil scandinav și cu program educațional inspirat de la finlandezi! În Chișinău s-a deschis, zilele trecute, prima grădiniță modernă din Republica Moldova, construită de la zero, în stil arhitectural scandinav, din materiale ecologice și cu toate facilitățile de care au nevoie copii pentru a crește și a se dezvolta. Noua grădiniță se numește Wonki. Are un meniu întocmit de un medic și un nutriționist, are o grădină pe acoperiș unde copiii...