Cât de (ne)potabilă este apa pe care o consumăm din apeduct sau fântâni? Rezultatele de laborator sunt îngrijorătoare

13:45

Duminică, 17 iulie, familia Sobol, proprietarii „Stupina din Codrii Moldovei” a inaugurat pensiunea turistică „La Albinuța din Stupina Codrilor” Pensiunea turistică are în componența... The post La „Stupina din Codrii Moldovei” vizitatorii pot să se delecteze cu zumzăit de albine appeared first on Expresul.