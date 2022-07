ALERT: Rachetă a Chinei de 22 tone cade pe Pământ. Imagini LIVE VIDEO ale traiectoriei, locul unde ar putea lovi

12:00

Purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse a declarat duminică că rachetele rusești au distrus cu o zi înainte infrastructuri militare din portul Odesa, vital pentru exporturile de cereale ucrainene, potrivit Le The post ULTIMA ORĂ: Rusia recunoaște că a atacat „infrastructuri militare” ucrainene din Odesa first appeared on NEXTA.