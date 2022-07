Un diplomat rus a provocat criza guvernamentală în Italia

09:10

Volumul vânzărilor cu amănuntul din Marea Britanie a scăzut cu 0,1% comparativ cu cel din luna mai, a anunţat vineri Oficiul Naţional de Statistică. Economiştii chestionaţi de Reuters se aşteptau The post Cea mai mare scădere înregistrată la vânzarea de carburanți first appeared on NEXTA.