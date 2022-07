Macron, acuzat că îi „spală” imaginea prințului saudit

09:00

Este Marina Tauber o politiciană curajoasă?, se întreabă deputatul PAS Marina Tauber, spre deosebire de Ilan Șor, nu fuge din țară! La 21 iulie, în Parlament vine Procurorul General interimar The post Oazu Nantoi: Este Marina Tauber o politiciană curajoasă? first appeared on NEXTA.