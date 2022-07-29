SHAMAN "взорвал" youtube
TodayMoldova, 29 iulie 2022 01:20
SHAMAN - российская восходящая мегазвезда Ярослав Дронов - своей новой песней буквально взорвал интернет не только на русскоязычном пространстве, но и в англоязычном сегменте.
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SHAMAN - российская восходящая мегазвезда Ярослав Дронов - своей новой песней буквально взорвал интернет не только на русскоязычном пространстве, но и в англоязычном сегменте.
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SHAMAN - российская восходящая мегазвезда Ярослав Дронов - своей новой песней буквально взорвал интернет не только на русскоязычном пространстве, но и в англоязычном сегменте.
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