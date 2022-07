SUA au trimis Rusiei o cerere pentru o conversație între Blinken și Lavrov

10:00

Sistemul bipartid din SUA ar putea fi reformat. Un grup de lideri republicani și democrați au anunțat despre crearea unui nou partid național, de centru, informează agenția Reuters. Noua formațiune ar urma să se numească „Forward" (Înainte) și să fie condusă de către fosta membră a Partidului Republican, guvernatoarea statului New Jersey, Christine Todd Whitman