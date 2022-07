Fără comentarii! Nemerenco le sugerează moldovenilor să se vaccineze cu ser expirat

21:10

În acest an se așteaptă o recoltă de grâu mult mai mică față de anul trecut. Declarația a fost făcută de ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Vladimir Bolea, în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră" de la Jurnal TV. „Din prognoze, noi așteptăm în jur de 700-800 de mii de tone de grâu pentru acest an.