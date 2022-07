Autoritățile recomandă din nou purtarea măștilor și păstrarea distanței fizice în spații închise. Deciziile CNESP

08:20

Posibilele deconectări de apă și gazeNivelul apei în Nistru a scăzut până la 8,5 m. Unii afluenți au secat complet. Guvernul a bătut alarma, discutând cu instituțiile publice măsurile care trebuie luate de urgență. Ministerul Ecologiei a prezentat câteva recomandări privind economisirea apei. Astfel, întreprinderilor care furnizează sursa principală de viață în clădirile și în casele țării le este recomandată deconectarea apei de la 09:00 până la 12:00 și de la 18:00 până la 21:00. Această măsură este […]