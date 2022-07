Votat în prima lectură: Simplificarea și debirocratizarea procedurii de autorizare a lucrărilor de construcție a rețelelor de comunicații

20:40

În regiunea Vinnîțea, un preot al Bisericii Ortodoxe Ruse a atacat, un preot al Bisericii Ortodoxe Ucrainene, după ce ultimul a acuzat că susținătorii patriarhului Kiril al Moscovei îi ajută pe ocupanții ruși, relatează canalul Nexta, preluat de Hotnews. În imaginile filmate la o parohie din Vinnîțea, vestul Ucrainei, se poate vedea cum preotul se apropie de colegul său și începe să îl lovească cu o cruce pe care o mânuiește ca pe o sabie. In the Vinnytsia region, a priest of the Russian Orthodo...