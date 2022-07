Din nou alertă cu bombă la Aeroportul Chișinău: este a 18-a de la începutul lunii

20:30

Guvernatorul Găgăuziei, Irina Vlah a avut pe 27 iulie o întrevedere cu președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan. În cadrul discuției au fost abordate situația politică și socio-economică din Republica Moldova, precum și provocările globale care amenință securitatea internațională. „Astăzi, Republica Turcia este un partener strategic pe arena internațională în asigurarea păcii, stabilității și securității. Acordul […]