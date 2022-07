Inițiativa privind schimbarea destinației terenurilor agricole pentru a fi utilizate în scopuri miniere, adoptată de Parlament

10:10

Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească informează că în perioada 18 – 24 iulie curent, 16.086 de cetățeni au solicitat intervenția ambulanței, inclusiv la 2722 de copii. După acordarea asistenței medicale de urgență, 6038 de pacienți, dintre care 1403 de copii au fost transportați la spital. Cel mai frecvent a fost solicitat Serviciul de ... Atenție maximă! Peste 50 de moldoveni au solicitat ambulanța în ultima săptămână pentru că au fost mușcați sau înțepați The post Atenție maximă! Peste 50 de moldoveni au solicitat ambulanța în ultima săptămână pentru că au fost mușcați sau înțepați appeared first on Politik.