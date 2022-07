Președinta Maia Sandu, în vizită oficială în România

17:10

Serviciul Hidrometeorologic de Stat atenționează că în perioada 19-26 iulie, în legătură cu lipsa precipitațiilor și a temperaturilor ridicate, în râurile Republicii Moldova se va menține scurgerea scăzută a apei, cu excepția unor afluenți de stânga ale râului Nistru. Scurgerea în râul Nistru va constitui 30-40% sub media multianuală a...