RISE: Duty Free-urile din Moldova au ajuns de la Șor la un bancher rus din Israel. Alaiba: ar fi bine să ceară banii înapoi

15:00

Procuratura anunță terminarea urmării penale cu privire la factorul de decizie al unei societăți pe acțiuni, pus sub învinuire pentru contrabandă cu arme și muniții, în 2019-2020. Potrivit surselor NM, este vorba despre șeful Întreprinderii „Cartuș”, Vasile Gondiu. Conform datelor din dosar, suma mărfurilor de contrabandă cifrează peste 2,4 milioane ruble rusești și peste 400.000 […] The post Șeful Întreprinderii „Cartuș”, pus sub învinuire pentru trafic de arme și muniții appeared first on NewsMaker.