VIDEO // Hoți cu ghinion la Sîngera. S-au mascat ca să jefuiască un „exchange”, dar au fugit cu buzunarele goale

Armata rusa si-a doborat un elicopter Kamov Ka-52 in regiunea Herson, in timp ce incerca sa atace unitati ucrainene, a informat Statul Major General al Fortelor Armate ale Ucrainei, citat de aktual24.ro. Un astfel de elicopter costa 16 milioane de dolari, mentioneaza militarii ucraineni. Recent, si un avion de atac rusesc Su-34 a fost doborat in apropiere de Alcevsk, in regiunea Luhansk, controlata de Rusia. Un corespondent de razboi rus a anuntat ca, cel mai probabil, avionul a fost doborat chi...