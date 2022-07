Candidații care doresc să studieze la INJ vor trebui să depună declarația de avere și interese

15:45

A fost ratificat Memorandumul de înțelegere dintre Moldova şi Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară de 150 de milioane de euro pentru țara noastră. Asistența macrofinanciară din partea UE are două componente: 30 de milioane de euro – grant și 120 de milioane de euro – împrumut. Ajutorul financiar va fi acordat pentru a acoperi necesitățile ...