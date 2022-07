ULTIMA ORĂ! Carburanții se vor ieftini și mâine

22:00

Comisia Europeană a dat permisiunea ca vaccinul său Imvanex să fie comercializat ca protecție împotriva variolei maimuțelor, așa cum a recomandat săptămâna trecută Agenția Europeană pentru Medicamente. Anunțul a fost făcut de compania daneză de biotehnologie, citată de Reuters. Aprobarea vine la doar o zi după ce Organizația Mondială a Sănătății a emis cel mai ridicat ... S-a dat undă verde pentru vaccinul împotriva variolei maimuței The post S-a dat undă verde pentru vaccinul împotriva variolei maimuței appeared first on Politik.