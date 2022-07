Un șofer moldovean a decedat într-un accident rutier produs în Bulgaria; Precizările MAEIE

14:20

"Si, se puede!". Spaniolii au dezvăluit singura modalitate prin care Leo Messi ar putea juca din nou la Barcelona Lionel Messi (35 de ani) ar putea reveni la Barcelona, întrucât Xavi (42 de ani) vrea să-l aibă sub comandă și încearcă să îl convingă pe președintele clubului catalan să îi îndeplinească dorința. Argentinianul mai are aproximativ un an de contract cu PSG, echipă de care aparține până la data de 30 iunie 2023. Deși parizienii vor să îi prelungească înțelegerea, Barcelona vrea să prof...