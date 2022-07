AGEPI a elaborat un nou proiect de lege privind dreptul de autor și drepturile conexe. Ce presupune acesta

10:30

Academia de Studii Economice a Moldovei este prima universitate din Republica Moldova prezentă în cadrul Conferinței de talie internațională „Decision Economics”. Cadrul didactic de la ASEM, Lica Erhan, dr., conf. univ., s-a regăsit printre membrii Comitetului Științific al Conferinței și a avut onoarea de a prezenta în cadrul conferinței comunicarea ,,A brief analysis of some socio-economic indicators and their relations with the innovation process in SMEs”, reușind să își împărtășească viziunile cu o comunitate academică vibrantă. Сообщение ASEM – prima universitate din Moldova prezentă în cadrul Conferinței Internaționale ,,Decision Economics” появились сначала на #diez.