Gata cu problemele la perfectarea pașapoartelor moldovenești! Procedura revine la normalitate și nu va mai fi nevoie să așteptăm luni în șir

16:20

Deputata Partidului Politic ȘOR, Marina Tauber a fost pusă sub învinuire pe două capete de acuzare. Este vorba despre „acceptarea cu bună știință a finanțării Partidului Politic „Șor” din partea unui grup criminal organizat, acțiuni infracționale care se încadrează conform elementelor infracțiunii prevăzute la art. 181/2 alin. (5) din Codul penal, precum și pentru falsificarea ... Procurorii cer 30 de zile de arest pentru Marina Tauber – A fost pusă sub învinuire pe două capete de acuzare The post Procurorii cer 30 de zile de arest pentru Marina Tauber – A fost pusă sub învinuire pe două capete de acuzare appeared first on Politik.