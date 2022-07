Rezerva Federală a SUA, cea mai puternică bancă centrală din lume, majoreză dobânda-cheie pentru a combate inflația

18:30

Gigantul Alphabet a raportat profit şi venituri sub aşteptări pentru al doilea trimestru din acest an, potrivit CNBC. Compania din spatele Google a raportat un profit de 1,21 de dolari per acţiune. Veniturile din T2 s-au situat la 69,69 miliarde de dolari în comparaţie cu nivelul de 69,9 miliarde de dolari estimat. Reclamele Youtube au […] Articolul Alphabet, compania-mamă a Google, a raportat profit sub aşteptări în al doilea trimestru apare prima dată în Bani.md.