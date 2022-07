Când vin ploile: Meteorologii anunță temperaturile pentru următoarele zile

12:30

Luptătoarea Anastasia Nichita a câștigat turneul internațional Poland Open. ”A fost un turneu zic mai dificil decât Campionatul European. Sunt mândră că am cucerit medalia de aur. La Campionatul Mondial din acest an sper să mă prezint la fel de bine”, a declarat eleva lui Tudor Cîrlan. The post Luptătoarea Anastasia Nichita a câștigat turneul internațional Poland Open appeared first on Politik.