Alertă cu bombă în toiul nopții la Aeroport. Trei curse aeriene vor întârzia, iar orarul de mâine va suferi modificări în lanț

Un actor de la Teatrul „Eugen Ionesco" s-a înecat în râul Nistru. Incidentul s-a produs în această dimineață, cu o zi înainte ca tânărul să împlinească 25 de ani. Informația a fost confirmată pe 26 iulie de către regizorul de teatru Petru Vutcărău, directorul instituției „Ne-a părăsit colegul nostru îndrăgit, copilul minunat cu suflet mare, […]