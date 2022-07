10.000 de dolari pentru o felie de castravete murat lipită pe tavanul unui muzeu

18:30

La punctul de frontieră Troebortnoe din regiunea Breansk s-a produs o explozie. Printre victime este și un moldovean. Acesta a decedat, informează presa rusă. Alte trei persoane au fost rănite. NM a solicitat un comentariu din partea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene care a precizat că va reveni ulterior cu informații. Potrivit guvernatorului regiunii […]