Un autocar cu 62 de moldoveni a luat foc pe o autostradă din Franța

18:00

Comisia juridică, numiri și imunități a desfășurat pe 26 iulie consultări publice cu privire la noul Cod Electoral. La discuții a participat și vice-speakerul Adunării Populare a Găgăuziei, deputatul independent, Gheorghii Leiciu. Acesta s-a plâns că amendamentele nu se referă la autonomie și a menționat că, în cazul în care nu se va ține cont […] The post Declarație: Găgăuzia ar putea boicota alegerile parlamentare și prezidențiale, din cauza noului Cod Electoral appeared first on NewsMaker.