Putin vrea să cumpere drone Bayraktar, cele mai eficiente și cunoscute arme folosite de ucraineni

Premierul Bulgariei, Kiril Petkov, a declarat, într-un interviu pentru cotidianul britanic The Times: ”Nu am înțeles că corupția și influența Rusiei în Bulgaria sunt același lucru. Corupția este cel mai bun instrument de politică externă a Moscovei în Balcani”, scrie defapt.ro. Petkov, care a studiat la Harvard, a fost demis de Parlament, în iunie, dar își menține postul până la formarea unui nou guvern sau organizarea alegerilor. Problemele lui Petkov au început în aprilie, când a încheiat un c...