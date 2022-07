Vine iarna, pleacă gazul? Declarații pe fundalul prelungirii stării de urgență: Gazprom este un partener puțin credibil

10:40

Războiul din Ucraina a schimbat radical viața a mii de persoane. Un refugiat din țara vecină a povestit că își aduce aminte cu groază dimineața zilei de 24 februarie. „Era undeva ora 4:40 dimineața, la noi au ajuns 5 rachete… Noi am trăit 34 de zile sub sunetul sirenelor… Asta a devenit pur și simplu […] Articolul VIDEO Refugiat din Ucraina, cu lacrimi în ochi: Noi am trăit 34 de zile sub sunetul sirenelor… apare prima dată în Realitatea.md.