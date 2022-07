Un bărbat din Glodeni, reținut de polițiști după ce ar fi răpit un automobil pentru a se plimba

22:20

A murit cel mai bătrân mascul de urs panda; Avea echivalentul a 105 ani în vârstă umană An An, cel mai bătrân mascul panda în captivitate, a murit la vârsta de 35 de ani într-un parc de distracții din Hong Kong. Acest panda uriaș a fost eutanasiat după ce starea sa de sănătate s-a deteriorat în decurs de câteva săptămâni, potrivit unui comunicat al parcului tematic Ocean Park, acolo unde An An locuia încă din 1999. „An a trăit o viață plină care s-a încheiat la vârsta respectabilă de 35 de ani,...