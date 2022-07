Criza gazelor se adâncește – Gazprom a redus drastic furnizarea de gaze prin Nord Stream

15:10

Vicepreședinta partidului „ȘOR", Marina Tauber, aflată în arest preventiv în izolatorul Centrului Național Anticorupție (CNA), a transmis o scrisoare prin intermediul avocaților săi în care a transmis „Maiei Sandu, lui Igor Grosu și tuturor celor din PAS" că sfârșitul lor este aproape. Totodată, deputata a chemat susținătorii partidului „ȘOR" să iasă în stradă și a ...