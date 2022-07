video | Reținut după ce ar fi furat o bicicletă de 15.000 de lei din holul unui bloc. Un tânăr de 26 de ani, cercetat penal

09:40

Un nou an de studii vine cu noi specialități în cadrul instituțiilor de învățământ superior. În Republica Moldova a fost lansat Programul Profesiile Viitorului, care presupune deschiderea unor specialități noi: Animație, Dezvoltare Jocuri și New Media. Profesorii spun că universitățile își propun să pregătească specialiști care vor corespunde necesităților pieței muncii, în pas cu era … Articolul Un nou an de studii cu noi specialități. Universitățile se adaptează actualelor necesități ale pieței muncii apare prima dată în ZUGO.