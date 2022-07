Guvernul va aloca 42 de milioane de lei pentru a oferi compensații beneficiarilor programului ”Prima Casă”

11:10

Încep protestele în Moldova: Oamenii se vor aduna în fața Guvernului, Parlamentului și Președinției Ilan Șor a anunțat o nouă serie de proteste. Ei urmează să se adune la ora 16.00 la „Procuratura Generală capturată”, de unde „nu trebuie să plecăm până nu obținem demisia procurorului Robu”. Proteste sunt planificate în fața Guvernului, Parlamentului și ... Încep protestele în Moldova: Oamenii se vor aduna în fața Guvernului, Parlamentului și Președinției The post Încep protestele în Moldova: Oamenii se vor aduna în fața Guvernului, Parlamentului și Președinției appeared first on Politik.