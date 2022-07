Proteste masive sau venirea la conducere a forțelor pro-ruse. Riscurile și amenințările pentru Moldova, în opinia experților

16:10

Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU) și BBC au confirmat că Eurovision Song Contest 2023 va fi găzduit în Regatul Unit în numele difuzorului câștigător din acest an – Ucraina. BBC își va prelua sarcinile de găzduire, iar concursul va avea loc în Regatul Unit în 2023, se arată într-un comunicat. Decizia a fost luată din […]