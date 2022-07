Alimentul minune care-ți taie pofta de mâncare! Are numeroase beneficii și „conferă sațietate pe termen lung”

12:50

Sub conducerea PAS avem cel mai scăzut nivel al investițiilor capitale din ultimul deceniu. În acest an avem o reducere dramatică a ponderii investițiilor în totalul cheltuielilor publice. Dacă anul trecut ele au fost de 2,8%, atunci în acest an ele s-au redus cu 30% – până la 2% din totalul cheltuielilor publice. Iar evoluția proastă […] Dodon: „La moment avem o gaură bugetară de 17,7 miliarde lei. Ambasadorii UE, trebuie să meargă la Maia Sandu să o roage să nu mai utilizeze cuvântul European"