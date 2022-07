Dodon, profund îngrijorat: Sub conducerea PAS avem cel mai scăzut nivel al investițiilor capitale din ultimul deceniu

Fostul președinte și ex-liderul socialiștilor Igor Dodon a adus din nou mai multe acuzații guvernării. Astfel, el afirmă că sub conducerea PAS avem cel mai scăzut nivel al investițiilor capitale din ultimul deceniu. În acest an există o reducere dramatică a ponderii investițiilor în totalul cheltuielilor publice. Dacă anul trecut ele au fost de 2,8%, atunci […] Articolul Dodon, profund îngrijorat: Sub conducerea PAS avem cel mai scăzut nivel al investițiilor capitale din ultimul deceniu apare prima dată în Realitatea.md.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Realitatea.md