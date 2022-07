Un moldovean a murit și altul a fost rănit după exploziile de la punctul de trecere a frontierei Troebortnoe din regiunea Briansk a Federației Ruse

11:00

Deputata Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Alla Dolință, demisionează din funcția de deputat și anunță că se retrage din PSRM. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost publicat pe site-ul Legislativului. În cererea de demisie depusă către președintele Parlamentului, Ala Dolință scrie că nu este de acord și nu susține metodele și retorica atât ...