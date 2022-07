Activistul Veaceslav Valico, citat la Poliție. Acesta va fi audiat în legătură cu „concertul” din 19 iunie

11:10

Ce-ar fi dacă ne-am pune în pielea unui cetățean străin care vizitează pentru prima dată țara noastră și am face o tură în Chișinău cu troleibuzul turistic? Această întrebare ne-am pus-o în redacție atunci când scriam articolul despre acest proiect, care a fost deja publicat pe AGORA. Plin de curiozitate, nu am stat mult pe gânduri și am acceptat provocarea. Dându-mă drept un străin vorbitor de limba engleză, am petrecut o oră în troleibuzul turistic. Vedeți ce ne-a reușit în cele din urmă.