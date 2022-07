Atenție șoferi! Traficul rutier de pe o stradă din capitală va fi suspendat până în septembrie

14:30

Ministerul Sănătății a anunțat că în Chișinău a fost instaurat codul roșu de infecție cu COVID-19. Alte 20 de localități din Republica Moldova se află sub cod portocaliu, 11 sub cod galben, iar alte trei sunt în cod verde.