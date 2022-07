Canicula se face resimtita peste tot, inclusiv si in gradinite. Picii fac fata cu greu temperaturilor toride, asa ca in majoritatea institutiilor activitatile se desfasoara in aer liber - VIDEO

Canicula se face resimtita peste tot, inclusiv si in gradinite. Picii fac fata cu greu temperaturilor toride, asa ca in majoritatea institutiilor activitatile se desfasoara in aer liber - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md