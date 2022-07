Comratul insistă pe revenirea la sistemul electoral mixt – Adunarea Populară vrea să aibă 5 deputați în Parlament din partea Găgăuziei

08:10

Potrivit articolului analitic „5 mituri despre datoria externă" elaborat de Expert-Grup, datoria externă actuală a sectorului public moldovenesc nu este mare în comparație cu alte țări din regiune și cu valorile maxime recomandate de Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială. Dimpotrivă, Expert-Grup asigură că datoria de stat externă este sub nivelul pe care Moldova și ...