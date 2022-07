Viktor Orban și „rasa” maghiară: Comitetul Auschwitz se declară „îngrozit” și acuză un discurs „stupid și periculos”

16:10

Socor: „RM nu are o armată care cel puțin să întârzie agresiunea rusă până vin ajutoare; Asemenea forță trebuie construită” Republica Moldova trebuie să construiască o forță militară capabilă cel puțin să rețină o eventuală agresiune rusească până sosesc ajutoarele din altă parte, crede Vladimir Socor, analist politic al Fundației Jamestown și Eurasia Daily Monitor, specializat în zona Europei de Est. „Republica Moldova nu are o armată capabilă de luptă, nu are o forță militară care cel puțin să...