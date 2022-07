UTA Găgăuzia amenință Chișinăul

12:50

Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe al României, a oferit recent mai multe detalii despre Platforma de Sprijin pentru Republica Moldova. Potrivit șefului diplomației de la București, respectiva platformă reprezintă un instrument fără precedent, care combină tracțiunea politică componentei ministeriale și forța motrică a grupurilor de lucru, create la prima ediție a conferinței, din aprilie, și care activează în domenii cheie pentru reformarea, modernizarea și consolidarea rezilienței Republicii Moldova. „Această inițiativă s-a născut în această primăvară, într-un moment în care, în fața provocărilor întâmpinate de Republica Moldova în actualul context regional și internațional complex, am agreat împreună cu omologii din Germania și Franța, asupra oportunității construirii unui format internațional prin care Republica Moldova să beneficieze de o susținere aprofundată. Astfel, prima Conferință de sprijin pentru Republica Moldova, din 5 aprilie 2022, de la Berlin, a marcat lansarea Platformei de Sprijin și a generat un important sprijin politic, financiar și tehnic în beneficiul direct al Chișinăului", a amintit Bogdan Aurescu. De asemenea, el a vorbit și despre conferința de la București care a avut loc la trei săptămâni de la momentul la care reuniunea Consiliului European, de la finalul lui iunie, a decis statutul de candidat la aderare pentru Republica Moldova, „o decizie istorică, ce lansează în mod efectiv procesul de integrare europeană a Republicii Moldova". Astfel, ministrul de Externe de la București a menționat că această Platformă de Sprijin a devenit un instrument eficient, concret pentru realizarea reformelor necesare in acest sens. „Așa cum știm și noi, din propria noastră experiență, procesul de aderare este foarte complex, presupune implementarea unor reforme ample, pe baza unui set corespunzător, cuprinzător de criterii", a spus ministrul de Externe. De cealaltă parte, a mai remarcat șeful diplomației de la București, contextul actual este dificil, marcat de un complex de crize suprapuse, care pun la grea încercare resursele financiare și administrative ale Republicii Moldova și care au un potențial destabilizator. „Vorbim, în primul rând, despre o criză umanitară generată de fluxul de refugiați pentru a cărui gestionare Republica Moldova alocă importante resurse financiare, administrative și umane. În al doilea rând, vorbim despre pierderi economice semnificative, prin perturbarea transporturilor, a lanțurilor de aprovizionare, prin afectarea posibilităților de export și creșteri de prețuri la materii prime și la energie. În al treilea rând, apar și amenințări de securitate, care impun o consolidare a gestionării frontierelor și a combaterii traficului ilegal. Nu trebuie să uităm, de asemenea, că încă de dinainte de războiul din Ucraina, Republica Moldova se confrunta cu o criză energetică. Iar dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat recent, în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, am văzut unele tentative de instrumentalizare a actualului context, din fericire însă, nereușite", a punctat Bogdan Aurescu. În acest sens, diplomatul a subliniat că Platforma de Sprijin are o triplă relevanță. „În primul rând, pe termen imediat, mobilizează și concentrează un sprijin cât mai consistent, cât mai articulat pentru Republica Moldova, ca să poată să depășească crizele cu care se confruntă. În a doilea rând, pe termen mediu și lung, pentru a sprijini consolidarea securității sale energetice, pentru avansarea reformelor, mai ales cele legate de aderarea la Uniunea Europeană, pentru construirea unui stat de drept funcțional și rezilient. Iar în al treilea rând, din această perspectivă amplă, strategică, Platforma e foarte utilă pentru atingerea eforturilor de aderare la Uniunea Europeană, pentru că, după cum cunoașteți, există în Opinia Comisiei Europene din iunie, care propune acordarea statutului de candidat, o serie de obiective, care presupun, de fapt, eforturi de reformă", a afirmat ministrul de Externe de la București. El a mai adăugat în acest context că Platforma trebuie utilizată pentru sprijinirea eforturilor de reformă pe care Chișinăul va trebui să le întreprindă pentru deschiderea negocierilor de aderare, pentru avansarea, în general, a parcursului european. „Mă bucur că Platforma a devenit, odată cu conferința de la București, un instrument permanent, cu caracter solid, cu valențe atât politice, cât și tehnice, și care va antrena constant resurse financiare, resurse tehnice suplimentare pentru Republica Moldova, care să ducă la modernizarea și la consolidarea rezilienței statului și societății", a mai declarat Bogdan Aurescu în cadrul unui interviu pentru Digi24.