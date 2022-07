Noi ieftiniri la pompă. Cât va costa mâine benzina și motorina

12:40

Președintele Parlamentului, Igor Grou și deputatul PAS, Radu Marian au efectuat o vizită în orașul Rezina, și localitățile Ignăței și Echimăuți, în cadrul campaniei PAS la raport. Speakerul a declarat în cadrul întâlnirii cu cetățenii că nu o să mai vadă „concerte la care vin cântăreți și sunt plătiți cu 200 de mii de dolari”. Totodată, Grosu a menționat: „când am auzit de 200 de mii de dolari am zis: Doamne de ce nu m-a făcut mama cântăreț și pe mine, o dată în an ai tras o cântare și ți-ai luat de-o grijă”.