Casa care ascunde un secret înfiorător! A fost construită în 1930 și se vinde pentru 320.000 de lire sterline

15:30

Am închis ochii pentru câteva secunde. Număr: 1…și nu am apucat mai departe când am simțit cum cineva îmi bagă un cuțit în piept și-mi scoate inima, doar de la gândul că ar putea să se întâmple ceva cu copiii mei. Deschid, închid, apoi iar deschid și răsuflu adânc. Mulțumită și fericită lui Dumnezeu că […] Articolul Doliul părinților care trăiesc moartea copiilor! Lilia Dubița: „Au nevoie de un anumit timp pentru a putea reveni la starea emoțională stabilă"