Igor Dodon: Sub conducerea PAS avem cel mai scăzut nivel al investițiilor capitale din ultimul deceniu

Investițiile din Republica Moldova din acest an sunt în scădere, iar de această scădere este de vină nu altcineva decât PAS. Despre aceasta a scris pe pagina sa de pe o rețea de socializare, ex-președintele țării, Igor Dodon. “În acest an avem o reducere dramatică a ponderii investițiilor în totalul cheltuielilor publice. Dacă anul trecut […] Сообщение Igor Dodon: Sub conducerea PAS avem cel mai scăzut nivel al investițiilor capitale din ultimul deceniu появились сначала на Accent.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Accent TV