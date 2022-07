La Chișinău va avea loc Campionatul European la Fotbal pe plajă

17:10

O nouă alertă cu bombă a fost înregistrată la Aeroportul Internațional Chișinău. La fața locului s-au deplasat serviciile specializate, iar zona este izolată. Toate persoanele au fost evacuate în locuri sigure. Informația a fost confirmată pentru NM de de Raisa Novițchi, purtătoarea de cuvânt a Poliției de Frontieră. The post Din nou alertă cu bombă la Aeroportul Internațional Chișinău. Oamenii au fost evacuați appeared first on NewsMaker.