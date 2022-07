Nu e cel mai bun moment pentru a cumpăra euro și doari – Cursul valutar pentru astăzi, 26 iulie

13:00

Președintele Partidului Politic "ȘOR", Ilan Șor a declarat în cadrul unui filmuleț video posta pe pagina sa de Facebook că astăzi se confirmă ceea ce au "anticipat" liderii partidului – la Partidul „ȘOR" au loc percheziții și urmează arestări. "Nu vom ceda! Lupta abia începe!" Acesta este mesajul liderului Partidului „ȘOR", Ilan Șor, după ce ...