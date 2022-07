Un proiect al BERD, promovat insistent de deputații PAS, ar putea lăsa Republica Moldova fără terenul portului Giurgiulești

11:50

În Republica Moldova ar putea fi instituită starea de urgenţă în domeniul agriculturii. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va solicita Comisiei Situații Excepționale instituirea stării de urgență în domeniul agriculturii. Anunțul a fost făcut de ministrul Vladimir Bolea, potrivit căruia instituirea situației excepționale este necesară în contextual secetei severe din acest an. Ministrul a menționat că ... Ar putea fi instituită starea de urgenţă în Agricultură în contextul secetei severe din acest an The post Ar putea fi instituită starea de urgenţă în Agricultură în contextul secetei severe din acest an appeared first on Politik.